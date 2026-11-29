Голлівудського актора Метью Макконагі розглядають серед потенційних незалежних кандидатів на пост президента США у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Як пояснюють журналісти, підставою для згадки актора у переліку можливих претендентів стало його відеозвернення напередодні проміжних виборів, опубліковане 18 жовтня.

Під час нього Макконагі наголосив на ролі незалежних кандидатів в американській політиці.

За словами актора, такі претенденти здатні повернути законодавців до політичного центру, де, на його думку, зосереджена більшість цінностей американців.

Окрім Макконагі, серед потенційних незалежних кандидатів на президентських виборах 2028 року називають підприємця Ендрю Янга, консервативного коментатора Такера Карлсона, конгресмена Томаса Мессі та колишнього ведучого CNN Дона Лемона.

The Hill звертає увагу на те, що американські зірки добре знайомі зі світом політики. Ні для кого не секрет, що чинний лідер США Дональд Трамп перейшов від реаліті-шоу до президентства.

Також нещодавно голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон та репер Каньє Вест натякали на можливі політичні амбіції.

Цього разу актор Меттью Макконахі, лауреат премії "Оскар", спровокував чутки про те, що він може спробувати пробитися з Голлівуду одразу у Білий дім.