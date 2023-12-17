UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Голден Стейта" встановив фантастичний орієнтир точних триочкових у НБА

Фото: Стеф Каррі не має рівних у мистецтві дальніх кидків (sfchronicle.com)
Автор: Антон Федорців

Лідер "Голден Стейт Ворріорз" Стеф Каррі оновив унікальне досягнення за влучними кидками з-за "дуги" під егідою Національної баскетбольної асоціації у протистоянні з "Бруклін Нетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

 

35-річний плеймейкер каліфорнійців першим в історії НБА підкорив рубіж 3500 влучних триочкових кидків. У поєдинку проти "Нетс" досвідчений баскетболіст 8 разів кидав із дистанції. Шість з цих кидків виявилися влучними.

Тепер в активі Каррі 3505 точних триочкових за роки виступів у найсильнішій лізі планети. Загалом американець набрав у звітному поєдинку 37 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. На паркеті він провів 35 хвилин ігрового часу.

Зусиллями Каррі та інших "Голден Стейт" здобув домашню перемогу (124:120). Команда плеймейкера намагається потрапити в зону плей-офф Західної конференції. Наразі "Ворріорз" – перші непрохідні (11-те місце, 11 перемог, 14 поразок).

 

 

 

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" проводить 14-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Дев'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена, а згодом вітав схвалення For the People Act – закону про розширення електоральних прав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАГолден СтейтБаскетбол