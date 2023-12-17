Звезда "Голден Стэйта" установил фантастический ориентир точных трехочковых в НБА

35-летний плеймейкер калифорнийцев первым в истории НБА покорил рубеж 3500 точных трехочковых бросков. В поединке против "Нетс" опытный баскетболист 8 раз бросал с дистанции. Шесть из этих бросков оказались точными.

Теперь в активе Карри 3505 точных триочковых за годы выступлений в сильнейшей лиге планеты. В общей сложности американец набрал в отчетном поединке 37 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 ассист. На паркете он провел 35 минут игрового времени.

Усилиями Карри и других "Голден Стэйт" одержал домашнюю победу (124:120). Команда плеймейкера пытается попасть в зону плей-офф Западной конференции. В данный момент "Уорриорз" – первые непроходимые (11 место, 11 побед, 14 поражений).

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" проводит 14-й сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстней, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Девятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии 2020 года вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена, а затем приветствовал одобрение For the People Act – закона о расширении электоральных прав.