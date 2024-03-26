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Зірка "Г'юстона" після сольного проходу "зварив" ефектний джем: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Грін тягне "Рокетс" у плей-офф (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Джейлен Грін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Лідер "Рокетс" оформив хайлайт дня у третій чверті протистояння з "Портлендом". Він протягнув м'яч через увесь майданчик і в польоті видовищно поклав згори в кошик.

Стараннями Гріна та інших "Г'юстон" здобув упевнену перемогу вдома (110:92). Дев'ятиматчева серія перемог дозволила "Рокетс" впритул наблизитися до топ-10 Західної конференції НБА. "Трейл Блейзерс" тут – на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Портленда" Делано Бентон. Він набрав 28 очок, зробив 11 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Грін додав у скарбничку "Г'юстона" 27 пунктів.

 

 

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. Обраний "Г'юстоном" під другим номером драфту асоціації-2021.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.

До слова, напередодні форвард "Індіани" Сіакам очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Лейкерс".

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