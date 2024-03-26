Звезда "Хьюстона" после сольного прохода "сварил" эффектный джем: момент дня в НБА

Лидер "Рокетс" оформил хайлайт дня в третьей четверти противостояния с "Портлендом". Он протянул мяч через всю площадку и в полете зрелищно положил сверху в корзину.

Стараниями Грина и других "Хьюстон" одержал уверенную победу дома (110:92). Девятиматчевая серия побед позволила "Рокетс" вплотную приблизиться к топ-10 Западной конференции НБА. "Трэйл Блэйзерс" здесь – на предпоследней строчке.

Самым результативным на паркете стал защитник "Портленда" Дэлано Бэнтон. Он набрал 28 очков, сделал 11 подборов и отдал 5 передач. Тем временем Грин добавил в копилку "Хьюстона" 27 пунктов.

Кто такой Джейлен Грин

Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.

Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.

По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.