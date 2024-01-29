UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зірка "Фінікса" поповнив елітний клуб бомбардирів НБА всіх часів

Фото: Кевін Дюрант переписав історію НБА (basketusa.com)
Автор: Антон Федорців

Ветеран "Фінікс Санз" Кевін Дюрант досягнув гросмейстерської позначки набраних очок під егідою Національної баскетбольної асоціації в поєдинку регулярної першості проти "Орландо Меджик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.

35-річний форвард перетнув рубіж 28000 очок за кар'єру в НБА. У протистоянні з "Меджик" він набрав 15 пунктів.

Дюрант став десятим баскетболістом в історії асоціації, який підкорив таку висоту. Наразі він зупинив позначку на рівні 28003 очка. Утім, ще цьогоріч може обійти легендарного центрового Шакіла О'Ніла (28596 пунктів).

Лідером за загальною результативністю всіх часів залишається лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). У топ-10, окрім "Короля" і Дюранта, більше не залишилося чинних баскетболістів.

 

 

 

Хто такий Кевін Дюрант

Уродженець міста Вашингтон, на студентському рівні виступав за "Тексес Лонгхорнс". На драфті НБА-2007 обраний "Сіетл Суперсонікс" під 2-м номером.

Під егідою асоціації дебютував у сезоні 2007/08 і став Новачком року. Після сезону виступів переїхав разом із командою до Оклахоми. Перед кампанією 2016/17 перебрався до "Голден Стейта". Завоював із "Ворріорз" два чемпіонські титули, двічі був визнаний MVP фінальної серії (2017, 2018). MVP сезону-2014, чотириразовий найкращий снайпер регулярки, тричі олімпійський чемпіон.

Пропустив сезон 2019/20, а з 2020-го виступав за "Бруклін". Проводить перший повний сезон у складі "Фінікса", куди перейшов у лютому торік. За межами майданчика займається благодійністю.

До слова, легкий форвард "Атланти" Бей очолив хіт-парад моментів із переможним путбеком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол