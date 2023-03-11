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Зірка "Філадельфії" оформив переможний баззер у падінні: момент дня в НБА

Фото: Джоел Ембіід щойно набрав вирішальні очки (facebook.com/Sixers)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Філадельфії Севенті Сіксерс" Джоел Ембіід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

28-річний лідер пенсильванців приніс перемогу команді. За рахунку 119:118 на користь "Портленда" він узяв на себе ініціативу в останній атаці "Севенті Сіксерс". Фінтом центровий звільнився від опіки Нуркіча та за високою траєкторією спрямував м'яч у кошик.

Часу відігратися портлендці вже не мали. Завдяки перемозі "Філадельфія" закріпилася на 3-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Трейл Блейзерс" ідуть серед аутсайдерів Заходу.

Сам Ембіід провів у грі понад 37 хвилин і став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 39 очок, зробив 7 підбирань і віддав 4 передачі. Центровий реалізував 13 кидків із гри (20 спроб) і 13 штрафних (18).

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруну, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" під 3-м номером драфту НБА-2014.

Проводить сьомий сезон у складі "Севенті Сіксерс". Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок асоціації. У сезоні 2021/22 Ембіід став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2079 очок).

У дитинстві займався волейболом і футболом. У баскетбол почав грати в 15 років і потрапив за океан за протекцією екс-форварда "Мілуокі" Люка Мба а Муте.

До слова, напередодні оборонець "Г'юстона" Грін очолив хіт-парад моментів із влучним кидком з-за спини.

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НБАБаскетбол