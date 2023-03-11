Звезда "Филадельфии" оформил победный баззер в падении: момент дня в НБА

28-летний лидер пенсильванцев принес победу команде. При счете 119:118 в пользу "Портленда" он взял на себя инициативу в последней атаке "Севенти Сиксерс". Финтом центровой освободился от опеки Нуркича и по высокой траектории отправил мяч в корзину.

Времени отыграться у портлендцев уже не было. Благодаря победе "Филадельфия" закрепилась на 3-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Трэйл Блэйзерс" идут среди аутсайдеров Запада.

Сам Эмбиид провел в игре свыше 37 минут и стал самым результативным в матче. Он набрал 39 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи. Центровый реализовал 13 бросков с игры (20 попыток) и 13 штрафных (18).

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец столицы Камеруна, на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". Выбран "Филадельфией" под 3-м номером драфта НБА-2014.

Проводит седьмой сезон в составе "Севенти Сиксерс". Шестикратный участник Матча всех звезд ассоциации. В сезоне 2021/22 Эмбиид стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2079 очков).

В детстве занимался волейболом и футболом. В баскетбол начал играть в 15 лет и попал за океан по протекции экс-форварда "Милуоки" Люка Мба а Муте.