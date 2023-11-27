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Зірка "Едмонтона" набрав п'ять пунктів у розгромі "Анахайма" в НХЛ: відео

Едмонтон, Понеділок 27 листопада 2023 11:00
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Зірка "Едмонтона" набрав п'ять пунктів у розгромі "Анахайма" в НХЛ: відео Фото: "Ойлерз" 8 разів засмутили воротарів "Дакс" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Центрфорвард "Едмонтон Ойлерз" Коннор Макдевід і партнери організували погром "Анахайм Дакс" у регулярній першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Нафтовики" та "качки" влаштували найрезультативніше протистояння вечора за океаном. Головним героєм зустрічі став Макдевід, який оформив один гол і чотири рази асистував одноклубникам.

У стартовому періоді "Анахайм" двічі виходив вперед. У центрі подій опинився Джонс. Вінгер "Дакс" спершу замкнув дальню стійку після прострілу від правого борту, а потім ефектно розібрався з оборонцем у центральній зоні та пробив голкіпера.

"Едмонтон", однак, відповів чотирма шайбами, до трьох із яких доклався Макдевід. Розмочив рахунок Кейн, який у дотик влучно пробив із правої зони. Згодом звідси ж відзначився і лідер команди. А потім Макдевід допоміг забити Ньюдженту-Гопкінсу та Хайману.

У другій та третій 20-хвилинках "Ойлерз" додали ще по дві шайби. Після голу Гембліна суперасистент "Едмонтона" вивів Хаймана віч-на-віч із голкіпером. Натомість Драйзайтль і Екхольм реалізували більшість господарів у фінальному періоді.

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