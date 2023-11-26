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Вінгер "Рейнджерс" із дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Неділя 26 листопада 2023 10:27
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Вінгер "Рейнджерс" із дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Кріс Крайдер набрав три пункти проти "Брюїнз" (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Нью-Йорк Рейнджерс" Кріса Крайдера першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений вінгер узяв участь у перестрілці з "Бостоном" (7:4). Він закинув дві шайби та записав до свого активу одну результативну передачу.

Після гола Боніно в дебюті Крайдер подвоїв перевагу "Рейнджерс" у середині першого періоду. У більшості нападник зіграв на добиванні після кидка Густафссона з дистанції. Утім, "Брюїнз" швидко оформили дві шайби у відповідь.

Однак, ще до завершення першої 20-хвилинки "синьосорочечників" знову вивів вперед Крайдер. Цього разу американець реалізував вихід 1 в 0 під час контратаки "Нью-Йорка" в меншості. Фестиваль голів продовжився далі – Вісі, Міллер, Пітлік і Панарін забезпечили перемогу "Рейнджерс".

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Філадельфії" Самуель Ерссон і центрфорвард "Нью-Джерсі" Ніко Гішір. Шведський голкіпер парирував 25 кидків і завершив шатаутом протистояння з "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0 Б). Натомість швейцарець голом і асистом доклався до перемоги над "Баффало" (7:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Вінгер &quot;Рейнджерс&quot; із дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Тампи-Бей" Кучеров очолив список зірок із шістьма пунктами проти "Кароліни".

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