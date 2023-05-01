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Зірка "Динамо" повернувся до тренувань: він пропустив півроку

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 15:48
Зірка "Динамо" повернувся до тренувань: він пропустив півроку Фото: Микола Шапаренко відновив тренування з "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

До занять у загальній групі київського "Динамо" повернувся півзахисник збірної України Микола Шапаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний хавбек завершив відновлення після важкої травми коліна. У неділю він вперше тренувався з основою "біло-синіх" після піврічної паузи.

Торік у вересні Шапаренко розірвав "хрести" на старті групового етапу Ліги Європи та змушений був лягти на операційний стіл. Хірургічне втручання провели в клініці Барселони. Пізніше на українця чекала кількамісячна реабілітація.

У нинішньому сезоні Шапаренко зіграв лише 9 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Терміни повернення півзахисника на поле наразі невідомі. За його відсутності позицію у центральній зоні "Динамо" поруч із Сидорчуком закривають Шепелєв і Андрієвський.

"Динамо" наразі йде на 4-й сходинці Прем'єр-ліги. Кияни набрали 44 очки та відстають від представників першої трійки. У "Зорі" 49 пунктів, у "Дніпра-1" – 51, а в "Шахтаря" – 56. "Спортклубівці" ще й зіграли на матч менше.

До слова, раніше "Динамо" з Шовковським на чолі обіграло "Металіст" у більшості.

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