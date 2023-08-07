Зірка "Динамо-86" і реактивні вінгери, або Як українці не завоювали Іспанію до Довбика

Колишній лідер "Дніпра-1" складе компанію Андрію Луніну та Віктору Циганкову. Перший зібрався продовжити боротьбу за місце під сонцем мадридського "Реала". Натомість другий за півроку освоївся у "Жироні" сам, а тепер допомагатиме акліматизуватися співвітчизнику.

Піонером же українського футболу в чемпіонаті Іспанії став легендарний хавбек київського "Динамо" 80-х Василь Рац. Уродженець Закарпаття опинився в Ла Лізі посеред сезону 1988/89. Радянський Спорткомітет дозволив лівофланговому виконавцю поїхати в "Еспаньйол".

Фото: Василь Рац у футболці "Динамо" (fcdynamo.com)

Контракт Раца з "папугами" був короткотривалим – усього на три місяці. Дебютував українець з угорським корінням у Ла Лізі в квітні та провів 11 матчів. У всіх поєдинках хавбек виходив зі старту та відіграв від свистка до свистка. Та врятувати "Еспаньйол" від вильоту не зміг і повернувся до Києва.

У середині 90-х у чемпіонат Іспанії транзитом через Москву поїхав один вихованець луганської "Зорі". Зіграв "аж" два матчі Ла Ліги в скромній "Меріді", а право на згадку свого прізвища втратив у той момент, коли з іншими колаборантами приїхав пограти у сплюндрований армією РФ Маріуполь. І це тоді, коли рідне Рубіжне запроданця окупанти фактично зрівняли зі землею.

Тож будемо вважати, що після Раца наступним підкорювати Іспанію поїхав Дмитро Чигринський. "Барселона" Пепа Гвардіоли на фініші літнього трансферного вікна-2009 віддала за оборонця "Шахтаря" солідні 25 млн євро. Та закріпитися на "Камп Ноу" центрбек не зміг (12 матчів у Прімері).

Фото: Дмитро Чигринський пограв поруч із Ліонелем Мессі (sport.es)

Спершу культовий наставник "Барси" довіряв українцю. Оскільки його не заявили на Лігу чемпіонів, то Чигринський отримав свої шанси в Ла Лізі. До Різдва оборонець провів 8 поєдинків у чемпіонаті, але потім випав із обойми та переважно сидів на лаві запасних. Доходило до трагічно-комічного. Якось Гвардіола хотів випустити українця, забувши, що використав усі заміни...

Зрештою, через рік Чигринський повернувся в "Шахтар" за 15 мільйонів. Натомість перед сезоном 2015/16 підкорювати Іспанію поїхав Євген Коноплянка. "Севілья" була вражена його виступами в "Дніпрі", тож забрала українця на піку форми. Вінгер відразу потрапив до основної обойми.

У всіх турнірах Коноплянка провів 52 матчі. Зокрема, в чемпіонаті Іспанії українська зірка відіграв 32 поєдинки, в яких забив 4 м'ячі та оформив 6 асистів. Однак, остаточно стати своїм на "Рамон Санчес Пісхуані" не зміг. Спершу поїхав до "Шальке" на правах оренди, а потім німці й викупили українця.

У сезоні 2016/17 вітчизняні вболівальники могли зробити Ла Лігу найпопулярнішим зарубіжним чемпіонатом. Та ні воротар Денис Бойко, ні нападник Роман Зозуля не стали основними в "Малазі" та "Бетісі" відповідно, зігравши посередні 9 матчів на двох.

Зате був на провідних ролях у "Гранаді" Артем Кравець. Форвард захищав кольори середняка на правах оренди з "Динамо". Та 5 забитих м'ячів українця (26 поєдинків) не врятували андалусійців від вильоту з Ла Ліги. Хтозна, якби не пониження в класі, то може "Гранада" і викупила б нападника...

Фото: Артем Кравець провів у "Гранаді" сезон 2016/17 (granadacf.es)

Гірше склалися справи в іншого списаного "Динамо" виконавця – Максима Коваля. Посеред сезону 2017/18 його орендувало "Депортіво". Занепалий гранд мав основного воротаря – Рубена Мартінеса, тож українцю довелося чекати свого шансу. Він випав у 27-му турі Ла Ліги, але обернувся катастрофою.

На 11-й хвилині Коваль пропустив геть необов'язковий гол від хавбека "Ейбара" Інуї. Далі, на жаль, більше, хоча "Депортіво" відігрався на 33-й хвилині. Перед перервою українець в'їхав прямою ногою в суперника та отримав пряму червону. Вдруге та востаннє светр Ла-Коруньї він одягнув у фінальному турі.

Під час подорожі Іспанією ненадовго потрапив до Ла Ліги і Василь Кравець. У січні 2019-го він за 2,5 млн євро змінив "Луго" на "Леганес". "Зоряний" час українця припав на лютий-березень. Оборонець провів усі 90 хвилин у чотирьох матчах чемпіонату Іспанії поспіль і... повернувся в запас. Ще два поєдинки під завісу першості погоди не зробили.

Фото: Василь Кравець (у центрі) зіграв 6 матчів у Ла Лізі (cdleganes.com)

Отже, Довбик перебрався у далеко не привітний до українців чемпіонат. Утім, приклад Циганкова яскраво демонструє, що підтримка якісного рівня та дещиця посмішки Фортуни здатні розтопити крижані серця суворих тренерів Ла Ліги. Часу для повільного звикання до нових реалій форвард не матиме. 12 серпня "Жирона" проведе прем'єрний поєдинок нового сезону Прімери – проти "Реал Сосьєдада" на виїзді.