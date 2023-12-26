Звезда "Далласа" поднялся в элитный клуб скореров НБА с красноречивым достижением

Универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич не сошел с курса по вписыванию собственного имени в историю Национальной баскетбольной ассоциации. Он пересек рубеж 10000 очков в карьере за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

Словенец продуктивно провел рождественский поединок регулярки против "Финикса". Балканский защитник стал самым результативным на паркете и приложился к уверенной победе "Маверикс" (128:114).

Дончич набрал 50 пунктов. К полусотне очков 24-летний универсал прибавил 6 подборов и 15 передач. Он стал шестым самым молодым баскетболистом в истории НБА, достигшим показателя 10000 набранных очков. Для покорения этой вершины Дончич потратил 358 матчей. Лишь легендарный Уилт Чемберлен был быстрее.

Средние цифры балканца в нынешнем сезоне впечатляют. Он набирал 33.5 очка, делал 8.5 подбора, отдавал 9.4 передач и делал 1.4 перехвата за 37 минут в игре. В данный момент сезон 2023/24 – самый успешный в карьере Дончича за океаном.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Триумфовал на Евробаскете-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и победил в Евролиге 2017/18. Выбран под 3-м номером драфта НБА-2018 "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Кроме родного словенского, свободно общается на сербском, испанском и английском. В 2019-м подписал многолетний контракт с Air Jordan, отказавшись от продолжения сотрудничества с Nike. Фанат "Црвены Звезды" из Белграда.