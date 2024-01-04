Звезда баскетбольной сборной Украины нашла новый клуб из Евролиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

31-летняя баскетболистка переехала на Пиренеи. Там она будет защищать цвета лидера Лиги Феменины и участника женской Евролиги.

Ягупова подписала с "Валенсией" контракт до конца нынешнего сезона. Левантийцам украинка досталась бесплатно, поскольку в декабре получила статус свободного агента. Начала баскетбольный год она в составе турецкого "Мерсина".

Перед этим Ягупова выступала за "Фенербахче". В составе стамбульцев она выиграла Евролигу 2022/23, а ранее дважды стала MVP самого престижного континетального турнира (2020, 2021). Кроме того, украинская баскетболистка завоевала 3 чемпионских титула.

Кто такая Алина Ягупова

Уроженка Днепра, заниматься баскетболом начала в 5 лет. Воспитанница днепровской ДЮСШ №5. На родине выступала за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте женской НБА-2013 выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако закрепиться за океаном не смогла. Выступала в чемпионате Казахстана за "Астану Тайгерс" и "Окжетпес", а также в Бельгии и Франции – за "Касторс Брен" и "Вильнев-д'Аск" соответственно.

Средние цифры Ягуповой в Евролиге этого сезона – 16 очков, 5.6 подборов, 4.7 передачи и 1.7 перехвата за более 34 минуты на паркете. Со сборной Украины ездила на ряд Евробаскетов (2013, 2015, 2017, 2019).