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Зірка баскетбольної збірної України змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

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Сантьяго-де-Компостела, Вівторок 18 липня 2023 14:55
Зірка баскетбольної збірної України змінив клуб у чемпіонаті Іспанії Фото: Артем Пустовий у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Центровий збірної України Артем Пустовий перейшов із іспанської "Мурсії" до "Обрадойро" зі Сантьяго-де-Компостели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

31-річний українець повернувся до першої команди в зарубіжній кар'єрі. Кольори галісійців він захищав у 2015-2018 рр.

Пустовий уклав із "Обрадойро" контракт на 2 роки. Минулий сезон центровий провів у лавах іншого середняка вищого дивізіону Іспанії – "Мурсії", а в червні провів короткий відрізок за аравійський "Аль-Шабаб". Раніше вихованець южненського "Хіміка" також відіграв три сезони в складі "Барселони".

"Це хороша новина. Він улюбленець усіх – уболівальників, персоналу та ради директорів. Ми хочемо, щоби він досягнув із нами хороших спортивних результатів і робив вагомий внесок по обидва боки майданчика, як в обороні, так і в атаці", – заявив спортивний директор "Обрадойро" Едуардо Паскуаль.

Що відомо про "Обрадойро"

Заснований у 1970 році баскетбольний клуб. Володар Кубка принцеси Астурійської-2011 та дев'ятиразовий переможець Кубка Галісії.

У Лізі Ендеси відіграв 12 останніх сезонів. Найкращий результат – 8-ме місце в сезоні 2012/13. Беззмінним тренером команди з 2010 року працює Мончо Фернандес. Домашня арена "Фонтес до Сар" розрахована на 5824 глядачів.

"Обрадойро" раніше вивів із обігу номери 4 та 15. Під ними виступали американець Бернард Гопкінс та іспанець Оріоль Жуньєнт.

До слова, молодіжна збірна України не змогла вийти в Дивізіон A Євробаскету через збіг обставин.

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