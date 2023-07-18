Зірка баскетбольної збірної України змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

31-річний українець повернувся до першої команди в зарубіжній кар'єрі. Кольори галісійців він захищав у 2015-2018 рр.

Пустовий уклав із "Обрадойро" контракт на 2 роки. Минулий сезон центровий провів у лавах іншого середняка вищого дивізіону Іспанії – "Мурсії", а в червні провів короткий відрізок за аравійський "Аль-Шабаб". Раніше вихованець южненського "Хіміка" також відіграв три сезони в складі "Барселони".

"Це хороша новина. Він улюбленець усіх – уболівальників, персоналу та ради директорів. Ми хочемо, щоби він досягнув із нами хороших спортивних результатів і робив вагомий внесок по обидва боки майданчика, як в обороні, так і в атаці", – заявив спортивний директор "Обрадойро" Едуардо Паскуаль.

Що відомо про "Обрадойро"

Заснований у 1970 році баскетбольний клуб. Володар Кубка принцеси Астурійської-2011 та дев'ятиразовий переможець Кубка Галісії.

У Лізі Ендеси відіграв 12 останніх сезонів. Найкращий результат – 8-ме місце в сезоні 2012/13. Беззмінним тренером команди з 2010 року працює Мончо Фернандес. Домашня арена "Фонтес до Сар" розрахована на 5824 глядачів.

"Обрадойро" раніше вивів із обігу номери 4 та 15. Під ними виступали американець Бернард Гопкінс та іспанець Оріоль Жуньєнт.