Звезда баскетбольной сборной Украины сменил клуб в чемпионате Испании

Центровый сборной Украины Артем Пустовой перешел из испанской "Мурсии" в "Обрадойро" из Сантьяго-де-Компостелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

31-летний украинец вернулся в первую команду в зарубежной карьере. Цвета галисийцев он защищал в 2015-2018 гг.

Пустовой заключил с "Обрадойро" контракт на 2 года. Прошлый сезон центровой провел в рядах другого середняка высшего дивизиона Испании – "Мурсии", а в июне провел короткий отрезок за аравийский "Аль-Шабаб". Ранее воспитанник южненского "Химика" также отыграл три сезона в составе "Барселоны".

"Это хорошая новость. Он любимец всех – болельщиков, персонала и совета директоров. Мы хотим, чтобы он достиг с нами хороших спортивных результатов и делал весомый вклад с обеих сторон площадки, как в обороне, так и в атаке", – заявил спортивный директор. "Обрадойро" Эдуардо Паскуаль.

Что известно об "Обрадойро"

Основанный в 1970 году баскетбольный клуб. Обладатель Кубка принцессы Астурийской-2011 и девятикратный победитель Кубка Галисии.

В Лиге Эндесы отыграл 12 последних сезонов. Лучший результат – 8-е место в сезоне 2012/13. Бессменным тренером команды с 2010 года работает Мончо Фернандес. Домашняя арена "Фонтес до Сар" рассчитана на 5824 зрителей.

"Обрадойро" ранее вывел из обращения номера 4 и 15. Под ними выступали американец Бернард Хопкинс и испанец Ориоль Жуньент.