Зіннер уперше в кар'єрі виграв Підсумковий турнір

ATP Finals, фінал

Зіннер – Фріц – 2:0 (6:4, 6:4)

Розпочали суперники на рівних, зробивши ставку на власні подачі. У першому сеті найдовшим і вирішальним водночас став сьомий гейм. Зіннер по-справжньому "вчепився" в опонента та з четвертої спроби реалізував брейк.

Так перша ракетка світу здобув стратегічну перевагу. Надалі італійцю достатньо було впевнено зіграти на власних подачах. Із цим завданням Зіннер упорався, закрив партію за 41 хвилину та повів у рахунку.

За тим же сценарієм пройшов і другий сет. Фріц знову не впорався з однією зі своїх подач у середині партії та дозволив італійському тенісисту створити гандикап. Ним Зіннер сповна скористався і завоював перший титул за підсумками сезону в чоловічому турі.

Хто такий Яннік Зіннер

Уродженець області Трентіно-Південний Тіроль. Виріс у німецькомовному середовищі, а впевнено заговорив італійською після переїзду в Лігурію у 13 років. У дорослий тур потрапив у 2018 році.

У перший ешелон чоловічого тенісу ввірвався у 2022-му, коли дійшов до чвертьфіналу US Open. Наступного року пробився до півфіналу Вімблдонського турніру та фіналу ATP Finals, а на початку 2024 року тріумфував на Australian Open. Після 1/2 фіналу "Ролан Гарроса" цьогоріч став першою ракеткою світу.

У вересні тріумфував на US Open. У складі збірної Італії виграв Кубок Девіса-2023. Загалом здобув 17 титулів ATP. Поза кортом цікавиться Формулою-1 і футболом ("Мілан").