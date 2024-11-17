Зиннер впервые в карьере выиграл Итоговый турнир

ATP Finals, финал

Зиннер – Фриц – 2:0 (6:4, 6:4)

Начали соперники на равных, сделав ставку на собственные подачи. В первом сете самым длинным и решающим в то же время стал седьмой гейм. Зиннер по-настоящему "вцепился" в оппонента и с четвертой попытки реализовал брейк.

Так первая ракетка мира получил стратегическое преимущество. В дальнейшем итальянцу достаточно было уверенно сыграть на своих подачах. С этой задачей Зиннер справился, закрыл партию за 41 минуту и ​​повел в счете.

По тому же сценарию прошел и второй сет. Фриц снова не справился с одной из своих подач в середине партии и позволил итальянскому теннисисту создать гандикап. Им Зиннер сполна воспользовался и завоевал первый титул по итогам сезона в мужском туре.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а уверенно заговорил на итальянском после переезда в Лигурию в 13 лет. Во взрослый тур попал в 2018 году.

В первый эшелон мужского тенниса ворвался в 2022 году, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финала ATP Finals, а в начале 2024 года триумфовал на Australian Open. После 1/2 финала "Ролан Гарроса" в этом году стал первой ракеткой мира.

В сентябре триумфовал на US Open. В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023. Всего выиграл 17 титулов ATP. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом ("Милан").