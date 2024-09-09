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Зіннер тріумфував на US Open вперше в кар'єрі

Фото: Яннік Зіннер переміг у Нью-Йорку (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Італійський тенісист Яннік Зіннер переграв американця Тейлора Фріца у фіналі Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, фінал, чоловіки

Зіннер – Фріц – 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)

 

 

Розпочали опоненти на рівних. До середини сету вони навіть встигли обмінятися брейками (2:2). Та поступово Зіннер заволодів ініціативою повністю. Зі ще двома взятими подачами Фріца італієць закрив сет за 42 хвилини.

Ще коротшою виявилася друга партія. Щоправда, американський тенісист зі суперником повністю зосередилися на власних подачах. Вирішальним став десятий гейм, у якому Зіннер першим же брейком подвоїв перевагу за сетами.

Найзапеклішою була третя партія. У сьомому геймі Фріц здобув стратегічну перевагу, взявши подачу італійського тенісиста. Та відповідь Зіннера виявилася подвійною. Він оформив брейки в десятому та дванадцятому геймах і завоював трофей.

Перша ракетка світу став першим італійцем із перемогою на US Open. Зіннер цьогоріч виграв два мейджори. На початку 2024-го він тріумфував на Australian Open. Як наслідок, він гарантував збереження першої сходинки в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та путівку в Підсумковий турнір.

 

До слова, раніше Людмила Кіченок виграла парний розряд US Open-2024.

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