Зіннер тріумфував на US Open вперше в кар'єрі

US Open, фінал, чоловіки

Зіннер – Фріц – 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)

Розпочали опоненти на рівних. До середини сету вони навіть встигли обмінятися брейками (2:2). Та поступово Зіннер заволодів ініціативою повністю. Зі ще двома взятими подачами Фріца італієць закрив сет за 42 хвилини.

Ще коротшою виявилася друга партія. Щоправда, американський тенісист зі суперником повністю зосередилися на власних подачах. Вирішальним став десятий гейм, у якому Зіннер першим же брейком подвоїв перевагу за сетами.

Найзапеклішою була третя партія. У сьомому геймі Фріц здобув стратегічну перевагу, взявши подачу італійського тенісиста. Та відповідь Зіннера виявилася подвійною. Він оформив брейки в десятому та дванадцятому геймах і завоював трофей.

Перша ракетка світу став першим італійцем із перемогою на US Open. Зіннер цьогоріч виграв два мейджори. На початку 2024-го він тріумфував на Australian Open. Як наслідок, він гарантував збереження першої сходинки в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та путівку в Підсумковий турнір.