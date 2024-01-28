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Зіннер із фантастичним камбеком здолав росіянина у фіналі Australian Open

Фото: Яннік Зіннер виграв перший турнір серії "Гренд Слем" (twitter.com/atptour)
Автор: Антон Федорців

Італієць Яннік Зіннер у п'ятисетовому фіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року здолав нейтрального російського тенісиста Даніїла Медвєдєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, фінал, чоловіки

Зіннер – Медвєдєв – 3:2 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3)

 

У першому сеті нейтральний росіянин важливий крок до локальної перемоги зробив у третьому геймі. Медвєдєв ззовні легко оформив брейк і здобув стратегічну перевагу. Зіннер опинився в ролі того, який змушений наздоганяти. Ішов італієць рівно, але в дев'ятому геймі віддав ще один пункт на власній подачі та програв партію.

За схожим сценарієм промайнула друга партія. Цього разу Медвєдєв оформив перший брейк у четвертому геймі та повторив цей трюк у шостому. Зіннер зумів відповісти одним узятим на подачі росіянина очком. Утім, останньому довелося віддати сет, хай і за 49 хвилин.

Італійський тенісист націлився на реванш у третій партії. Він максимально уважно зіграв на власних подачах і не надав Медвєдєву можливості повторити подвиги з брейками. Натомість сам у вирішальний момент набрав пункт на чужій подачі та розмочив рахунок за сетами.

Найзапеклішою зі старту виявилася четверта партія. Вона затягнулася на майже годину, а з'ясування долі протистояння Зіннер і Медвєдєв відклали на сам ендшпіль, зосередившись на власних подачах. Аж у десятому геймі італієць підстеріг помилку російського тенісиста та перевів поєдинок у п'ятий сет.

У вирішальній партії інтрига трималася недовго. У шостому геймі Зіннер оформив брейк і з гандикапом згодом повів 5:2. Такий розвиток подій дозволив йому зосередитися на власних подачах. На ній він і завершив феноменальний матч першою у кар'єрі перемогою на мейджорах.

До слова, українка Людмила Кіченок програла фінал Australian Open у парному розряді.

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