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Зиннер с фантастическим камбэком одолел россиянина в финале Australian Open

Фото: Янник Зиннер выиграл первый турнир серии "Грэнд Слэм" (twitter.com/atptour)
Автор: Антон Федорцив

Итальянец Янник Зиннер в пятисетовом финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года одолел нейтрального российского теннисиста Даниила Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, финал, мужчины

Зиннер – Медведев – 3:2 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3)

 

В первом сете нейтральный россиянин важный шаг к локальной победе сделал в третьем гейме. Медведев внешне легко оформил брейк и получил стратегическое преимущество. Зиннер вынужденно оказался в роли догоняющего. Шел итальянец ровно, но в девятом гейме отдал еще один пункт на собственной подаче и проиграл партию.

По схожему сценарию пронеслась вторая партия. В этот раз Медведев оформил первый брейк в четвертом гейме и повторил этот трюк в шестом. Зиннер сумел ответить одним взятым на подаче россиянина очком. Впрочем, последнему пришлось отдать сет, пусть и за 49 минут.

Итальянский теннисист нацелился на реванш в третьей партии. Он максимально внимательно сыграл на своих подачах и не предоставил Медведеву возможности повторить подвиги с брейками. Сам же в решающий момент набрал пункт на чужой подаче и размочил счет по сетам.

Самой ожесточенной со старта оказалась четвертая партия. Она затянулась почти на час, а выяснение судьбы противостояния Зиннер и Медведев отложили на сам эндшпиль, сосредоточившись на собственных подачах. В десятом гейме итальянец подкараулил ошибку российского теннисиста и перевел поединок в пятый сет.

В решающей партии интрига держалась недолго. В шестом гейме Зиннер оформил брейк и с гандикапом впоследствии повел 5:2. Такое развитие событий позволило ему сосредоточиться на своих подачах. На ней он и завершил феноменальный матч первой в карьере победой на мэйджорах.

К слову, украинка Людмила Киченок проиграла финал Australian Open в парном разряде.

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