Зіннер гарантував фініш сезону першою ракеткою світу: як це можливо

Алькарас у чвертьфіналі шанхайського Мастерса сенсаційно поступився 33-й ракетці світу Томашу Махачу з Чехії (6:7, 5:7). Сталося це тоді, коли всі вже передчували чергову дуель іспанця з Зіннером, який трохи раніше вибив Даніїла Медвєдєва.

Для Махача це був лише третій чвертьфінал на рівні ATP. Незважаючи на брак досвіду, 23-річний чех здобув другу в кар'єрі перемогу над гравцем із топ-5 – після успіху в матчі з Джоковічем у півфіналі турніру в Женеві. Алькарас у свою чергу завершив 12-матчеву переможну серію.

Тепер Махач, а не іспанець, зіграє в півфіналі проти Зіннера. Символічно, що саме після перемоги чеха над Алькарасом італієць забезпечив собі перше місце в рейтингу ATP за підсумками сезону.

Зіннер продовжує підкорювати нові вершини. Цього року він першим серед представників своєї країни очолив світовий рейтинг. А тепер першим же завершить рік у статусі найкращого тенісиста світу.