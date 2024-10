Зі сльозами на очах. Легендарний Надаль остаточно завершив кар'єру

38-річний піренеєць назавжди зачохлив ракетку. Він більше не повернеться на корт в офіційних змаганнях.

"Я тут, щоб оповістити вас, що покидаю професіональний теніс. Реальність така, що це були важкі кілька років, особливо останні два. Не думаю, що мені вдалося грати без обмежень. Це рішення, звісно, важке, воно назрівало в мене тривалий час", – зізнався Надаль.

Останнім турніром у кар'єрі зірки стане фінал Кубка Девіса. Там іспанець в складі національної команди намагатиметься вп'яте завоювати трофей. Змагання відбудуться 19-24 листопада в іспанській Малазі.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi