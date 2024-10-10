Зі сльозами на очах. Легендарний Надаль остаточно завершив кар'єру

Культовий іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення виступів на професіональному рівні. Він провів у чоловічому турі понад 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X спортсмена .

38-річний піренеєць назавжди зачохлив ракетку. Він більше не повернеться на корт в офіційних змаганнях.

"Я тут, щоб оповістити вас, що покидаю професіональний теніс. Реальність така, що це були важкі кілька років, особливо останні два. Не думаю, що мені вдалося грати без обмежень. Це рішення, звісно, важке, воно назрівало в мене тривалий час", – зізнався Надаль.

Останнім турніром у кар'єрі зірки стане фінал Кубка Девіса. Там іспанець в складі національної команди намагатиметься вп'яте завоювати трофей. Змагання відбудуться 19-24 листопада в іспанській Малазі.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, на дорослому рівні дебютував у 2001 році. Упродовж кар'єри завоював 92 титули, став визнаним майстром ґрунтових турнірів і сформував разом зі швейцарцем Федерером і сербом Джоковічем "велику трійку".

Іспанець виграв 22 турніри серії Grand Slam. Улюбленим мейджором іспанця був "Ролан Гаррос", де він тріумфував рекордні 14 разів. На Олімпіаді-2008 в Пекіні здобув золоту медаль в одиночному розряді, а на Олімпійських іграх 2016 року – в парному. За роки в тенісі заробив майже 135 млн доларів призових.

Поза кортом цікавиться футболом і гольфом, уболівальник мадридського "Реала". Мемуари "Рафа – моя історія" опублікував у 2011 році. Усю кар'єри використовував екіпірування від Nike та запам'ятався виступами в майках замість традиційних футболок.