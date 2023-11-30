Зінченко ввірвався до топ-5 популярних футболістів у фентезі АПЛ: кого найбільше купують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ .

Українець увірвався до п'ятірки найкупованіших виконавців перед 14-м туром Прем'єр-ліги. Гравці покладаються на вдалий поєдинок "канонірів" 2 грудня проти "Вулверхемптона".

Зінченко та центрбек "Арсенала" Саліба підкорили публіку фентезі відносною дешевизною. Першого можна взяти до віртуальної команди за 5,1 млн ігрових фунтів, а придбання другого коштуватиме трохи дорожче – 5,5 млн. Утім, виграти можуть значно більше.

"Команда Мікеля Артети може похвалитися найстійкішим тилом у лізі перед домашнім матчем із "Вулверхемптон Вондерерс" у суботу. Їхня сума в шість сухих матчів та 10 пропущених голів є найкращим показником за перші 13 ігрових тижнів сезону 2023/24", – нагадали в АПЛ.

Що таке фентезі-футбол

Віртуальна гра, в якій учасники формують віртуальну команду зі справжніх футболістів і набирають очки за реальні виступи прототипів. Концепція була презентовано в 1991 році британцями з Fantasy League Ltd.

Популярності набула з формуванням англійської Прем'єр-ліги перед сезоном 1992/93. За три десятиліття гра еволюціонувала з розваги в доволі серйозний бізнес. Найпопулярніші футбольні змагання просувають власні фентезі-платформи з призами для переможців.

Водночас фентезі-футбол дозволяє зберігати автономність. Гравці здебільшого можуть створювати приватні ліги з обмеженим колом учасників і наперед визначеним призовим фондом. Зінченко в нинішньому сезоні набрав 53 очки у фентезі АПЛ і входить до п'ятірки найрезультативніших оборонців.