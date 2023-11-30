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Зинченко ворвался в топ-5 популярных футболистов в фэнтези АПЛ: кого больше покупают

Лондон, Четверг 30 ноября 2023 11:57
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Зинченко ворвался в топ-5 популярных футболистов в фэнтези АПЛ: кого больше покупают Фото: Александр Зинченко завоевал расположение фанатов (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал любимцем поклонников фэнтези-футбола в преддверии очередного тура чемпионата Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Украинец ворвался в пятерку самых покупаемых исполнителей перед 14-м туром Премьер-лиги. Игроки полагаются на удачный поединок "канониров" 2 декабря против "Вулверхэмптона".

Зинченко и центрбек "Арсенала" Салиба покорили публику фэнтези относительной дешевизной. Первого можно взять в виртуальную команду за 5,1 млн игровых фунтов, а приобретение второго обойдется немного дороже – в 5,5 млн. Впрочем, выиграть могут гораздо больше.

"Команда Микеля Артеты может похвастаться самым стойким тылом в лиге перед домашним матчем с "Вулверхэмптон Вондерерс" в субботу. Их сумма в шесть сухих матчей и 10 пропущенных голов является лучшим показателем за первые 13 игровых недель сезона 2023/24", – напомнили в АПЛ.

Что такое фэнтези-футбол

Виртуальная игра, в которой участники формируют виртуальную команду из настоящих футболистов и набирают очки за реальные выступления прототипов. Концепция была презентована в 1991 году британцами из Fantasy League Ltd.

Популярность приобрела с формированием английской Премьер-лиги перед сезоном 1992/93. За три десятилетия игра эволюционировала из развлечения в серьезный бизнес. Самые популярные футбольные состязания продвигают собственные фэнтези-платформы с призами для победителей.

В то же время фэнтези-футбол позволяет сохранять автономность. Игроки в большинстве своем могут создавать частные лиги с ограниченным кругом участников и заранее определенным призовым фондом. Зинченко в нынешнем сезоне набрал 53 очка в фэнтези АПЛ и входит в пятерку самых результативных защитников.

К слову, украинец Лунин пал в немилость Анчелотти в мадридском "Реале".

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