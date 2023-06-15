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Зінченко вибрав країну для проживання після кар'єри: однозначна відповідь зірки АПЛ

Фото: Олександр Зінченко зі збірною України виступив на Євро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Болісними втратами внаслідок війни та планами на період після завершення ігрової кар'єри поділився універсальний виконавець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко.

Про це лідер збірної України заявив в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Piers Morgan Uncensored.

26-річний хавбек зізнався, що втратив друзів за час після вторгнення РФ до України. Окрім того, він анонсував остаточне повернення на батьківщину.

"Звичайно, я знаю людей, які втратили життя на війні. Це не зовсім близькі-близькі друзі, але, все ж, друзі. Так, ці люди вбиті. Бомбами у власних домівках. Вони цього не заслуговували, бо нічого такого не зробили", – пояснив Зінченко.

Українець також розповів про становище своєї родини. За його словами, його рідні в Україні. Сам футболіст прагне приїхати додому після завершення професіональної кар'єри.

"Вони не хочуть покидати країну. Це їхня батьківщина. Я після завершення футбольної кар'єри теж буду жити в Україні. Мільйон відсотків", – запевнив Зінченко.

Хто такий Олександр Зінченко

Уродженець Радомишля на Житомирщині. Займався у місцевій ДЮСШ, пізніше виховувався в чорноморському "Моноліті" та донецькому "Шахтарі".

На дорослому рівні дебютував у російській "Уфі" в сезоні 2014/15. Влітку 2016 року хавбека за 2,25 млн євро придбав англійський "Манчестер Сіті". Перший рік провів у нідерландському ПСВ на правах оренди. Наступні ж п'ять сезонів відіграв у лавах "містян".

Під керівництвом Пепа Гвардіоли здобув 4 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Англії, 4 Кубка англійської ліги. Торік перебрався в лондонський "Арсенал" і став одним із лідерів віце-чемпіона Англії. Може зіграти центрального півзахисника, лівого оборонця та флангового хавбека.

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