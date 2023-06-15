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Зинченко выбрал страну для проживания после карьеры: однозначный ответ звезды АПЛ

Фото: Александр Зинченко со сборной Украины выступил на Евро-2020 (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорцив

Болезненными потерями в результате войны и планами на период после завершения игровой карьеры поделился универсальный исполнитель лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

Об этом лидер сборной Украины заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Piers Morgan Uncensored.

26-летний хавбек признался, что потерял друзей за время после вторжения РФ в Украину. Кроме того, он анонсировал окончательное возвращение на родину.

"Конечно, я знаю людей, которые потеряли жизнь на войне. Это не совсем близкие-близкие друзья, но все же друзья. Да, эти люди убиты. Бомбами в собственных домах. Они этого не заслуживали, потому что ничего такого не сделали", – объяснил Зинченко.

Украинец также рассказал о положении своей семьи. По его словам, его родные в Украине. Сам футболист стремится приехать домой после завершения профессиональной карьеры.

"Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я после завершения футбольной карьеры тоже буду жить в Украине. Миллион процентов", – заверил Зинченко.

Кто такой Александр Зинченко

Уроженец Радомышля Житомирской области. Занимался в местной ДЮСШ, позже воспитывался в черноморском "Монолите" и донецком "Шахтере".

На взрослом уровне дебютировал в российской "Уфе" в сезоне 2014/15. Летом 2016 года хавбека за 2,25 млн евро приобрел английский "Манчестер Сити". Первый год провел в нидерландском ПСВ на правах аренды. Следующие пять сезонов отыграл в рядах "горожан".

Под руководством Пепа Гвардиолы завоевал 4 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, 4 Кубка английской лиги. В прошлом году перебрался в лондонский "Арсенал" и стал одним из лидеров вице-чемпиона Англии. Может сыграть центрального полузащитника, левого защитника и флангового хавбека.

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