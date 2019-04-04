Зинченко очень важен для нас, - Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника Александра Зинченко, которую он получил в матче 23 тура чемпионата Англии против Кардиффа (2:0). Слова наставника приводит пресс-служба "горожан".

Украинец травмировал заднюю поверхность правого бедра. Врачи не сумели помочь Зинченко и тренерский штаб вынужден был провести замену. На 19 минуте вместо номинального хавбека, который играет слева в обороне, вышел Кайл Уокер. Он занял место на правом фланге защиты, а на левый перебрался универсал Данило.

"Зинченко крайне важен для нас. Он знает, как мы хотим играть, как мы должны передвигаться по полю. К сожалению, он получил повреждение - что есть, то есть. Данило много боролся сегодня, но это не его позиция, ему было тяжело. Мы найдем выход из ситуации", - сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 22 матча, забил один гол и выполнил 5 результативных передач.

Напомним, главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прояснил ситуацию с восстановлением после травмы украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.