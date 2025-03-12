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Зінченко не став святкувати фантастичний гол в Лізі чемпіонів: у чому причина (відео)

Лондон, Середа 12 березня 2025 23:00
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Зінченко не став святкувати фантастичний гол в Лізі чемпіонів: у чому причина (відео) Фото: Зінченко не святкує (x.com/Arsenal)
Автор: Андрій Костенко

Як ми й припускали український легіонер лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на матч-відповідь 1/8 фіналу проти нідерландського ПСВ. І не просто вийшов, а й забив перший гол "канонірів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вже на шостій хвилині матчу українець підхопив м'яч на половині поля суперників, просунувся з ним уперед та з-за меж штрафного сильно пробив по воротах. Голкіпер нідерландців був безсилим.

Українець стримано відреагував на свій гол і не святкував його. Справа у тому, що на початку своєї європейської кар'єри Зінченко провів один сезон у ПСВ у оренді від "Манчестер Сіті". Тому віддаючи повагу своєму колишньому клубу, він не проявив сильних емоцій.

За підсумком першого тайму "Арсенал" виграє у ПСВ – 2:1. На гол Зінченка суперники відповіли м'ячем Перішіча. А потім другий гол "канонірів" провів Райс. Попереду ще, як мінімум, 45 хвилин гри. Нагадаємо, що в першому матчі в Ейндховені "Арсенал" розбив суперника з рахунком – 7:1.

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Футбол Арсенал Олександр Зінченко
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