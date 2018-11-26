Зинченко в составе "Манчестер Сити" отправился на матч с "Лионом"

Фото: Александр Зинченко (instagram.com/zinchenko_96)

Украинец в этом матче может выйти на левом фланге защиты

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отправился с командой на игру 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов против французского "Лиона". Об этом сообщается в Twitter английского клуба.

Всего во Францию отправилось 19 исполнителей действующего чемпиона Англии. Украинец в этом матче может выйти на левом фланге защиты.

Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.



#mancity pic.twitter.com/6r21DLv81n — Manchester City (@ManCity) November 26, 2018

В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 4 матча, в которых сделал 1 результативную передачу.

В последний раз украинец играл как раз в Лиге чемпионов в матче против "Шахтера" (6:0), в котором и отдал одну результативную передачу.

Матч "Манчестер Сити" - "Лион" состоится во вторник, 27 ноября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.