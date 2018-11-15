ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" выбыл до конца года

Новости » Спорт    15.11.2018 - 12:51
Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" выбыл до конца года
Фото: Бенжамен Менди (instagram.com/benmendy23)

Менди перенес операцию на колене

Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди перенес операцию на колене левой ноги, сообщается на официальном сайте клуба.

Менди провел на поле все 90 минут дерби с "Манчестер Юнайтед" в 12 туре чемпионата Англии (3:1). После чего защитник отправился в расположение сборной Франции, однако был вынужден покинуть команду. 24-летний футболист посетил клинику в Барселоне, где по результатам сделанных снимков стало известно, что ему нужна операция.

По данным Sky Sports, у игрока было обнаружено повреждение мениска, скорее всего, Менди выбыл из строя как минимум до следующего года.

Сам игрок выложил в своем Instagram фотографию из клиники и написал, что операция прошла успешно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you receive nudes right after waking up from surgery

A post shared by Benjamin Mendy (@benmendy23) on

Менди пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы правого колена, а в текущем успел сыграть 11 матчей во всех турнирах. В его отсутствие шанс получить игровое время появляется у украинца Александра Зинченко, который пока появлялся на поле только 4 раза.

Манчестер Сити - Шахтер 6-0: видео голов и обзор матча "Шахтер" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов
Новости Украины Манчестер СитиЗинченкотравма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь