Конкурент Зинченко в "Манчестер Сити" выбыл до конца года

Фото: Бенжамен Менди (instagram.com/benmendy23)

Менди перенес операцию на колене

Футболист "Манчестер Сити" Бенжамен Менди перенес операцию на колене левой ноги, сообщается на официальном сайте клуба.

Менди провел на поле все 90 минут дерби с "Манчестер Юнайтед" в 12 туре чемпионата Англии (3:1). После чего защитник отправился в расположение сборной Франции, однако был вынужден покинуть команду. 24-летний футболист посетил клинику в Барселоне, где по результатам сделанных снимков стало известно, что ему нужна операция.

По данным Sky Sports, у игрока было обнаружено повреждение мениска, скорее всего, Менди выбыл из строя как минимум до следующего года.

Сам игрок выложил в своем Instagram фотографию из клиники и написал, что операция прошла успешно.

Менди пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы правого колена, а в текущем успел сыграть 11 матчей во всех турнирах. В его отсутствие шанс получить игровое время появляется у украинца Александра Зинченко, который пока появлялся на поле только 4 раза.