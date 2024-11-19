Зінченко швидко забив Албанії та промовисто нагадав світу про війну: відео

"Синьо-жовті" зі старту взяли м'яч під контроль. На 5-й хвилині на ударній позиції опинився Яремчук, але його спробу заблокував оборонець. Та м'яч відскочив до Зінченка, який з льоту поклав м'яч у кут воріт. Опісля він показав символічну футболку з цифрою 1000, що символізує тисячний день з часу повномасштабного вторгнення РФ.

Відео гола Зінченка:

На 10-й хвилині збірна України подвоїла перевагу. Судаков із лівого флангу подав на дальню стійку, звідки Конопля віддав уздовж воріт на Яремчука. Форвард "синьо-жовтих" нагоду забити не змарнував.

Відео гола Яремчука: