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Зінченко швидко забив Албанії та промовисто нагадав світу про війну: відео

Фото: У роздягальні "синьо-жовтих" з'явилася особлива футболка (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Універсальний футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко відкрив рахунок у протистоянні збірної України та національної команди Албанії в 6-му турі Дивізіону B Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Синьо-жовті" зі старту взяли м'яч під контроль. На 5-й хвилині на ударній позиції опинився Яремчук, але його спробу заблокував оборонець. Та м'яч відскочив до Зінченка, який з льоту поклав м'яч у кут воріт. Опісля він показав символічну футболку з цифрою 1000, що символізує тисячний день з часу повномасштабного вторгнення РФ.

Відео гола Зінченка:

 

 

 

 

 

На 10-й хвилині збірна України подвоїла перевагу. Судаков із лівого флангу подав на дальню стійку, звідки Конопля віддав уздовж воріт на Яремчука. Форвард "синьо-жовтих" нагоду забити не змарнував.

Відео гола Яремчука:

 

 

 

 

До слова, раніше пригадали перемоги Реброва-футболіста над збірною Албанії.

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