Зинченко быстро забил Албании и красноречиво напомнил миру о войне: видео

"Сине-желтые" со старта взяли мяч под контроль. На 5-й минуте на ударной позиции оказался Яремчук, но его попытку заблокировал защитник. Но мяч отскочил к Зинченко, который с лета положил мяч в угол ворот. Затем он показал символическую футболку с цифрой 1000, символизирующую тысячный день со времени полномасштабного вторжения РФ.

Видео гола Зинченко:

На 10-й минуте сборная Украины удвоила преимущество. Судаков с левого фланга подал на дальнюю штангу, откуда Конопля отдал вдоль ворот на Яремчука. Форвард "сине-желтых" возможность забить не упустил.

Видео гола Яремчука: