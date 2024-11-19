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Зинченко быстро забил Албании и красноречиво напомнил миру о войне: видео

Фото: В раздевалке "сине-желтых" появилась особенная футболка (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко открыл счет в противостоянии сборной Украины и национальной команды Албании в 6-м туре Дивизиона B Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Сине-желтые" со старта взяли мяч под контроль. На 5-й минуте на ударной позиции оказался Яремчук, но его попытку заблокировал защитник. Но мяч отскочил к Зинченко, который с лета положил мяч в угол ворот. Затем он показал символическую футболку с цифрой 1000, символизирующую тысячный день со времени полномасштабного вторжения РФ.

Видео гола Зинченко:

 

 

 

 

 

На 10-й минуте сборная Украины удвоила преимущество. Судаков с левого фланга подал на дальнюю штангу, откуда Конопля отдал вдоль ворот на Яремчука. Форвард "сине-желтых" возможность забить не упустил.

Видео гола Яремчука:

 

 

 

К слову, ранее вспомнили победы Реброва-футболиста над сборной Албании.

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