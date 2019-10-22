Зинченко пропускает матч "Ман Сити" с "Аталантой" из-за травмы

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропускает матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с "Аталантой" из-за травмы колена. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

В ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы, а также сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги (шесть - в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету один матч в Лиге чемпионов.

Матч "Манчестер Сити" - "Аталанта" начался 22 октября в 22:00 по киевскому времени в Манчестере на стадионе "Этихад".

Напомним, лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение английских клубов в еврокубковых соревнованиях. В домашнем матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "шпроты" проиграли "Баварии" со счетом 2:7. Кроме того, лондонцы впервые пропустили семь мячей на своем поле.