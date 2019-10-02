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"Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение для английских клубов в еврокубках

Новости » Спорт    02.10.2019 - 09:41
"Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение для английских клубов в еврокубках

"Шпроты уступили" Баварии "со счетом 2: 7

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел крупнейшее поражение английских клубов в еврокубковых соревнованиях. Об этом сообщает Sky Sports.

Накануне в домашнем матче 2 тура группового раунда Лиги чемпионов "шпроты" проиграли "Баварии" со счетом 2:7. Кроме того, лондонцы впервые пропустили семь мячей на своем поле.

Четыре мяча забил полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри и все голы он забил во втором тайме. Дубль оформил форвард Роберт Левандовски.

Команда Маурисио Почеттино набрала одно очко и опустилась на последнее место в таблице. "Бавария" же выиграла два матча и лидирует в группе B.

"Тоттенхэм" был последним английским клубом, который пропустил 7 мячей в матче еврокубка. Летом 1995 года "шпоры" проиграли "Кельну" в Кубке Интертото (0:8).

Напомним, "Шахтер" в компенсированное время вырвал победу над "Аталантой" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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