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Зінченко пропускає матч "Ман Сіті" з "Аталантою" через травму

Новини » Спорт    22.10.2019 - 22:35
Зінченко пропускає матч "Ман Сіті" з "Аталантою" через травму
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

Український захисник в найближчі дні пройде обстеження

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пропускає матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів з "Аталантою" через травму коліна. Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

Найближчим часом українець пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми, а також терміни його відновлення.

У нинішньому сезоні 22-річний Зінченко взяв участь в семи матчах англійської Прем'єр-ліги (шість - в основному складі), в яких не відзначився результативними діями. Також на його рахунку один матч в Лізі чемпіонів.

Матч "Манчестер Сіті" - "Аталанта" почався 22 жовтня о 22:00 за київським часом в Манчестері на стадіоні "Етіхад".

Нагадаємо, лондонський "Тоттенхем" зазнав найбільшої поразки англійських клубів в єврокубкових змаганнях. У домашньому матчі 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів "шпроти" програли "Баварії" з рахунком 2: 7. Крім того, лондонці вперше пропустили сім м'ячів на своєму полі.

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