Зинченко признали лучшим игроком матча Швеция - Украина

Полузащитника сборной Украины Александра Зинченко признали лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Евро-2020 между сборными Украины и Швеции. Сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В матче Зинченко забил гол и отдал голевую передачу на Артема Довбика, который обеспечил его команде выход в четвертьфинал.
Помимо этого Зинченко стал самым молодым игроком сборной Украины, забивавшим на Евро Ему 24 года и 196 дней. Единственным игроком моложе Зинченко, которому удавалось забивать за Украину на крупных турнирах, был Андрей Русол. Он отличился на чемпионате мира 2006 года в матче против Саудовской Аравии. На тот момент ему было 23 года и 154 дня.