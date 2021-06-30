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Зінченка визнали найкращим гравцем матчу Швеція-Україна

Автор: Даша Харченко

Півзахисника збірної України Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2020 між збірними України та Швеції. Збірний Україна перемогла Швецію з рахунком 2: 1.

Про це повідомляє прес-служба турніру.

У матчі Зінченко забив гол і віддав гольову передачу на Артема Довбика, який забезпечив його команді вихід до чвертьфіналу.

Крім цього Зінченко став наймолодшим гравцем збірної України, який забивав на Євро йому 24 роки і 196 днів. Єдиним гравцем молодше Зінченка, якому вдавалося забивати за Україну на великих турнірах, був Андрій Русол. Він відзначився на Чемпіонаті Світу 2006 року в матчі проти Саудівської Аравії. На той момент йому було 23 роки і 154 дні.

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ЗинченкоЄвро-2020