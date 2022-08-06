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Зинченко помог "Арсеналу" одолеть "Кристал Пэлас" на старте АПЛ: видео ассиста украинца

Фото: "Канониры" празднуют взятие ворот (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над "Кристал Пэлас" начал новый сезон английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" с Александром Зинченко в старте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 1-й тур

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 0:2

Голы: Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (автогол)

После серии опасных атак "канониры" повели в счете на 20-й минуте благодаря стандарту. Сака подал угловой на дальнюю стойку, где никем неприкрытый Зинченко головой сбросил на линию вратарской на Мартинелли, а тот головой направил мяч в сетку.

"Пэлас" мог отыграться после перерыва. В частности, выход один на один с Рэмсдейлом упустил хавбек Эзе. В свою очередь Эдегор с перспективного штрафного лишь чуть-чуть не попал в ближнюю девятку.

Развязка наступила на 85-й минуте. Это Сака с правого фланга сместился в штрафную, качнул защитника и прострелил, а центрбек "орлов" Гуэхи неудачно подставил голову и отправил мяч в свои ворота.

Следовательно, "Арсенал" в новом сезоне АПЛ стартовал с победы. В субботу 1-й тур продолжится шестью матчами. "Эвертон" Виталия Миколенко дома примет лондонский "Челси".

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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Александр ЗинченкоАрсеналЧемпионат Англии