Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко подписал новый контракт со своим клубом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение украинца с "горожанами" рассчитано на 5 лет - до лета 2024 года.

В предыдущем сезоне Зинченко провел за команду 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач.

Украинский футболист является игроком "Ман Сити" с лета 2016 года.

С "горожанами" украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Зинченко новое соглашение на улучшенных условиях.