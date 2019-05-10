Зинченко еще не согласовал условия нового контракта с "Ман Сити"

Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

Все детали находится на стадии переговоров

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что еще не согласовал условия нового контракта с клубом. Об этом игрок рассказал в интервью Manchester City Ukraine.

"Я еще ничего не то, что не обсуждал или договорился. Просто все на стадии переговоров, не более того. Мне даже нечего открывать. Это преувеличено, что я согласовал все условия контракта.

Счастлив быть здесь. У меня еще есть несколько лет контракта с клубом, за который я готов каждый день выходить, сражаться. Просто это моя обязанность быть здесь. А по поводу продления контракта, это все пока на уровне разговоров, не более того", - сказал Зинченко.

В этом сезоне Зинченко сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт украинца с "Ман Сити" истекает летом 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит Зинченко новое соглашение на улучшенных условиях.