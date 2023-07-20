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Зінченко підкорив публіку в США без появи на полі: магічне відео

Фото: Габріел Жезус і Олександр Зінченко на шляху за океан (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Лідер збірної України Олександр Зінченко отримав овації американських уболівальників перед стартом товариського матчу між лондонським "Арсеналом" і командою зірок Major League Soccer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЛС.

26-річний українець продемонстрував захмарний рівень контролю м'яча на розминці. Універсал склав компанію Райсу та Елнені в невеликому тренуванні.

Зінченко разом із партнерами технічно обмінювалися передачами в імпровізованому "квадраті". Та потім український футболіст продемонстрував усю свою майстерність. Він прийняв на груди пас Райса, а потім із півхвилини протримав м'яч на голові та викликав фурор.

Товариський поєдинок Зінченко пропустив через ушкодження. "Каноніри" впевнено впоралися з провідними виконавцями МЛС і без українця (5:0). Голами відзначилися Жезус, Троссард, Жоржинью, Мартінеллі та Гаверц.

Зінченко перебрався в "Арсенал" минулого літа та швидко став одним із лідерів лондонців. У сезоні 2022/23 він провів 33 матчі в усіх турнірах за "канонірів", у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі. "Арсенал" став віце-чемпіоном Англії.

До слова, напередодні УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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Олександр ЗінченкоАрсенал