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Зинченко покорил публику в США без появления на поле: магическое видео

Фото: Габриэл Жезус и Александр Зинченко по пути за океан (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Лидер сборной Украины Александр Зинченко получил овации американских болельщиков перед стартом товарищеского матча между лондонским "Арсеналом" и командой звезд Major League Soccer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МЛС.

26-летний украинец продемонстрировал заоблачный уровень контроля мяча на разминке. Универсал составил компанию Райсу и Элнени в небольшой тренировке.

Зинченко вместе с партнерами технично обменивались передачами в импровизированном "квадрате". Но потом украинский футболист продемонстрировал все свое мастерство. Он принял на грудь пас Райса, а затем с полминуты продержал мяч на голове и произвел фурор.

Товарищеский поединок Зинченко пропустил из-за повреждения. "Канониры" уверенно справились с ведущими исполнителями МЛС и без украинца (5:0). Голами отметились Жезус, Троссард, Жоржинью, Мартинелли и Хаверц.

Зинченко перебрался в "Арсенал" прошлым летом и быстро стал одним из лидеров лондонцев. В сезоне 2022/23 он провел 33 матча во всех турнирах за "канониров", в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. "Арсенал" стал вице-чемпионом Англии.

К слову, накануне УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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Александр ЗинченкоАрсенал