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Зинченко в основе "Арсенала" присоединился к разгрому "Борнмута"

Фото: Мартин Эдегор через мгновение окажется в объятиях партнеров (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой для лондонского "Арсенала" завершился выезд в Борнмут в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

"Борнмут" – "Арсенал" – 0:3

Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54

"Канониры" приступили к делу со стартовых минут. Как следствие, уже после стартового отрезка победа лондонцев фактически не вызывала сомнений. На 5-й минуте Эдегор удачно сыграл на добивании после парированного удара Мартинелли.

Норвежец еще через пять минут оформил дубль. Уайт прострелил в центр штрафной с правого фланга, где Жезус принял мяч, а его одноклубник мощно пробил с лета – 0:2.

Добил "вишенок" на старте второй половины Салиба. Защитник оформил шедевр, которому позавидовал бы каждый топ-форвард. Джака с угла штрафной сбросил назад под удар центрбека, а тот левой эффектно положил как рукой в ​​дальнюю девятку.

Украинец Александр Зинченко в третий раз подряд вышел в старте "Арсенала". Универсал сборной Украины провел на поле все 90 минут.

Напомним, что украинец Миколенко провел весь матч за "Эвертон" против "Ноттингема".

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Александр ЗинченкоАрсеналЧемпионат Англии