Зинченко в основе "Арсенала" присоединился к разгрому "Борнмута"

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

"Борнмут" – "Арсенал" – 0:3

Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54

"Канониры" приступили к делу со стартовых минут. Как следствие, уже после стартового отрезка победа лондонцев фактически не вызывала сомнений. На 5-й минуте Эдегор удачно сыграл на добивании после парированного удара Мартинелли.

Норвежец еще через пять минут оформил дубль. Уайт прострелил в центр штрафной с правого фланга, где Жезус принял мяч, а его одноклубник мощно пробил с лета – 0:2.

Добил "вишенок" на старте второй половины Салиба. Защитник оформил шедевр, которому позавидовал бы каждый топ-форвард. Джака с угла штрафной сбросил назад под удар центрбека, а тот левой эффектно положил как рукой в ​​дальнюю девятку.

Украинец Александр Зинченко в третий раз подряд вышел в старте "Арсенала". Универсал сборной Украины провел на поле все 90 минут.