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"Эвертон" Миколенко завоевал первое очко в новом сезоне АПЛ

Новина українською →
Ливерпуль, Суббота 20 августа 2022 19:04
"Эвертон" Миколенко завоевал первое очко в новом сезоне АПЛ Фото: Энтони Гордон (с мячом) в окружении соперников (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Спасти ничью на последних минутах домашнего матча с "Ноттингем Форест" в чемпионате Англии сумел ливерпульский "Эвертон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

"Эвертон" – "Ноттингем Форест" – 1:1

Голы: Грей, 88 – Джонсон, 81

Главные события в поединке команды приберегли на финальные 10 минут. Первыми ход сделали "лесники". На 81-й гости реализовали свою возможность – Пикфорд отбил перед собой удар кого-то из ноттингемцев, а Джонсон классно разобрался с кипером на добивании.

Однако, вратарь "ирисок" сумел реабилитироваться семь минут спустя. Он вовремя заметил рывок Грея на чужой половине и отдал зрячую передачу метров на 60. Вингер "Эвертона" убежал на свидание с Хендерсоном и реализовал выход один на один с ним.

В финальные минуты вырвать победу могли оба коллектива. Сначала "лесник" Йейтс пробил над перекладиной из пределов штрафной. В ответ мерсисайдец Гордон упустил момент в еще одном свидании с голкипером. В конце концов, 1:1 стал итоговым результатом.

Украинец Виталий Миколенко традиционно вышел в старте "Эвертона". Фланговый защитник провел на поле все 90 минут и помог "ирискам" набрать первый пункт в сезоне 2022/23 английской Премьер-лиги.

К слову, украинский кипер Бущан попал в список интересов английского "Манчестер Юнайтед".

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