UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зинченко официально перешел в "Арсенал"

Фото: Александр Зинченко теперь будет носить футболку "Арсенала" (arsenal.com)
Автор: Антон Федорцив

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко завершил переход из "Манчестер Сити" к лондонскому "Арсеналу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинский универсал стал "канониром". Он уже присоединился к лагерю лондонцев в турне по Соединенным Штатам.

Зинченко подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Скорее всего, сделка рассчитана до лета 2026 года. "Манчестер Сити" получил за украинца ориентировочно 35 млн евро.

В составе "горожан" Зинченко провел пять сезонов. За это время он сыграл 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 12 результативных передач. С "Ман Сити" украинский хавбек завоевал 4 титула АПЛ, Кубок Англии-2019 и четыре Кубка лиги.

Под руководством Хосепа Гвардиолы Зинченко стал выступать на левом фланге обороны. Инициатором его трансфера в "Арсенал" стал Микель Артета – нынешний наставник "канониров" и бывший помощник Гвардиолы.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналМанчестер Сити