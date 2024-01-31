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Зінченко незвичним асистом допоміг "Арсеналу" перемогти "Ноттінгем": відео

Фото: Габріел Жезус скористався передачею Олександра Зінченка (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" за участі українця Олександра Зінченка на виїзді здолав "Ноттінгем Форест" у черговому турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Ноттінгем" – "Арсенал" – 1:2

Голи: Авонії, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

 

 

Після безгольової першої половини "каноніри" взялися до справи після перерви. Знадобився нестандартний підхід, тож лондонці повели після... розіграшу аута. Зінченко швидко вкинув із-за бокової на вільного Жезуса, а той змістився до лінії поля і влучно пробив із гострого кута.

На 72-й хвилині "Арсенал" реалізував контратаку. На її фініші Сака отримав передачу Жезуса та відправив м'яч повз голкіпера в кут. "Форест" намагався повернутися до гри, але відквитав лише один м'яч – Авонії скористався неузгодженістю оборони та забив із меж штрафного.

Зрештою, "Арсенал" довів матч до перемоги. "Каноніри" набрали 46 очок і трохи скоротили відставання від "Ліверпуля" (48 пунктів). Щоправда, мерсисайдці свій поєдинок туру зіграють у середу. Суперником буде столичний "Челсі".

Зінченко вийшов у старті лондонців на лівому фланзі оборони. На полі українець провів 90 хвилин. У доданий арбітром час його замінив поляк Якуб Ківьор. Статистика Зінченка в АПЛ 2023/24 – 20 матчів, 1 гол, 2 асисти.

До слова, співак Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 1.

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