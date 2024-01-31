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Зинченко необычным ассистом помог "Арсеналу" победить "Ноттингем": видео

Фото: Габриэл Жезус воспользовался передачей Александра Зинченко (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" с участием украинца Александра Зинченко на выезде одолел "Ноттингем Форест" в очередном туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 22-й тур

"Ноттингем" – "Арсенал" – 1:2

Голы: Авоньи, 89 – Жезус, 65, Сака, 72

 

 

После безголевой первой половины "канониры" приступили к делу после перерыва. Потребовался нестандартный подход, поэтому лондонцы повели после... розыгрыша аута. Зинченко быстро вбросил из-за боковой на свободного Жезуса, а тот сместился к лицевой линии и точно пробил с острого угла.

На 72-й минуте Арсенал реализовал контратаку. На ее финише Сака получил передачу Жезуса и отправил мяч мимо голкипера в угол. "Форест" пытался вернуться в игру, но отквитал лишь один мяч – Авоньи воспользовался несогласованностью обороны и забил из пределов штрафной.

В конце концов "Арсенал" довел матч до победы. "Канониры" набрали 46 очков и немного сократили отставание от "Ливерпуля" (48 пунктов). Правда, мерсисайдцы свой поединок тура сыграют в среду. Соперником будет столичный "Челси".

Зинченко вышел в старте лондонцев на левом фланге обороны. На поле украинец провел 90 минут. В добавленное арбитром время его заменил поляк Якуб Кивер. Статистика Зинченко в АПЛ 2023/24 – 20 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

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