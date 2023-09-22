Зінченко в дербі Лондона, титул для "Ред Булла" та опонент Усику: анонс вихідних у спорті

Чжилей – Джойс

24 вересня, 00:30, Лондон, "Вемблі", трансляція на території України не запланована

Китайський і британський боксери вдруге зійдуться в рингу. Тимчасовий чемпіон за версією WBO в хевівейті Чжилей надасть Джойсу нагоду взяти реванш за весняну поразку. Тоді віковий китаєць переміг британця технічним нокаутом у 6-му раунді. Переможець бою поповнить лави претендентів на титульний поєдинок із українцем Усиком.

Гран-прі Японії

24 вересня, 08:00, Судзука, "Траса Сузука", телетрансляція на Setanta Sports

Після провального виступу в Сингапурі "Ред Булл" намагатиметься довести власне лідерство в пелотоні. Австрійська стайня вже в неділю може достроково здобути Кубок конструкторів. Для цього нідерландцю Ферстаппену та мексиканцю Пересу достатньо вдвох фінішувати в топ-5. "Феррарі", "Мерседес" і навіть "Макларен" спробують відтермінувати їхній тріумф.

Фото: Макс Ферстаппен докладе максимум зусиль для дострокового завоювання титулу (twitter.com/redbullracing)

"Арсенал" – "Тоттенхем"

24 вересня, 16:00, Лондон, "Емірейтс", телетрансляція на Setanta Sports

Нечасто "каноніри" та "шпори" підходять до дербі Північного Лондона за рівних умов. Цьогоріч зорі зійшлися – обидві команди мають в активі по 13 очок за стартові п'ять турів і ще не програвали в нинішньому сезоні. У минулому сезоні Зінченко та компанія виграли дербі двічі. Уже ці обставини роблять футбольне побачення Мікеля Артети та Анге Постекоглу центральним в АПЛ.

"Атлетіко" – "Реал"

24 вересня, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополітано", трансляція на MEGOGO

Мадридське дербі намагатиметься відвоювати увагу в шанувальників принципових протистоянь. "Реал" розпочав сезон із феноменальних шести перемог в усіх турнірах. Літній новачок Беллінгем завоював серця інчас і наповнив середню лінію "вершкових" новим сенсом. Утім, особливість дербі в тому, що попередні звитяги відходять на другий план. "Атлетіко" дасть гарячий прийом.

Фото: Джуд Беллінгем колись здобуде "Золотий м'яч" (twitter.com/realmadrid)

Кубок Лейвера. Світ – Європа

24 вересня, 23:30, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляція на Eurosport 1

Елітний тенісний турнір цьогоріч обійдеться без галактичних зірок на кшталт Джоковіча, Алькараса чи Надаля. Однак, поєдинок європейської та світової команд стане чудовою можливістю поглянути зблизька на кількох кандидатів у герої найближчих років. Наприклад, норвежця Рууда, француза Фіса чи американця Шелтона.