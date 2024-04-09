Зінченко з Артетою занотують. Як "Баварія" стала прокляттям Ліги чемпіонів для "Арсенала"

Матч "Арсенал" – "Баварія" відбудеться 9 квітня у Лондоні. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь – 17 квітня у Мюнхені.

На європейській арені шляхи лондонців із німецьким грандом першого разу перетнулися в сезоні 2000/01. Тоді команди потрапили до одного квартету на другому груповому етапі. "Каноніри" на старенькому "Хайбері" з Олегом Лужним у старті втратили перемогу, хоча вели з голами Анрі та Кану. Натомість у Мюнхені все вирішив швидкий гол Елбера.

У сезоні 2015/16 "Арсенал" знову двічі зустрівся з "Баварією" у груповому раунді. Цього разу вдалося обмінятися домашніми перемогами. У британській столиці "каноніри" взяли гору завдяки забитим м'ячам Жиру та Озіла. А ось на німецькій землі "ротен" оформили повний реванш, розбивши лондонців із голами Лєвандовскі, Мюллєра (двічі), Алаби та Роббена. Гол Жиру став слабкою втіхою, а рахунок 1:5 ще фігуруватиме далі.

Ці результати в обох випадках не завадили ні "Арсеналу", ні "Баварії" пробитися до 1/8 фіналу турніру. А ось воля жеребу звести ці колективи в плей-офф Ліги чемпіонів обернулася серією нічних жахів і для футболістів, і для вболівальників англійського гранда. Загалом таких матчів було вісім, а статистика "канонірів" геть квола – +2, =2, -4 з різницею м'ячів 8:19.

Перша невдача спіткала "Арсенал" у 1/8 фіналу сезону 2004/05. На виїзді команда Арсена Венгера пропустила тричі до середини другого тайму (дубль Пісарро, Саліхаміджіч), але під завісу зустрічі Коло Туре подарував надію на позитивний результат. І він справді міг бути. Удома за "канонірів" забив Анрі, але оформити переможний другий гол так і не вдалося.

Ще прикрішими стали поєдинки в сезоні 2012/13. Доля знову звела лондонців і мюнхенців у 1/8 фіналу змагань. "Арсенал" вилетів через злощасне правило виїзних голів. На "Емірейтс" гол Подольскі став фоном для трьох забитих м'ячів "ротен" (Кроос, Мюллєр, Манджукіч). Натомість на виїзді "каноніри" несподівано перемогли з голами Жиру та Косельни, але далі пішла "Баварія". Та ще й завоювала трофей.

Далі гірше. У сезоні 2013/14 "Арсенал" знову програв удома. Той матч став украй епічним. Озіл у дебюті не реалізував пенальті. Далі на одинадцятиметровий та вилучення награв голкіпер лондонців Щенсни (Алаба теж схибив). А після перерви "канонірів" покарали Кроос і Мюллєр. Швидкий обмін голами в другому таймі в Мюнхені (Швайнштайгер – Подольскі) дозволив "Баварії" крокувати в чвертьфінал.

А потім настав суцільний жах. Після фіаско осені 2015-го, коли "Арсенал" програв у Мюнхені 1:5, команди зустрілися в 1/8 фіналу наступного ж розіграшу. Цього разу провал вийшов подвійним. "Каноніри" двічі зганьбилися з тим же рахунком. Спершу – на виїзді, хоча до перерви рахунок був рівним після голів Роббена та Санчеса. Удома ж лондонці взагалі виграли першу половину (Волкотт), але були знищені по перерві (Лєвандовскі, Роббен, Коста, дубль Відаля).

Ці три гучні поразки поспіль стали прологом до падіння "Арсенала". Уже в наступному сезоні "каноніри" вперше з 1998 року пропустили груповий етап Ліги чемпіонів. Повернутися в головний єврокубок лондонці змогли лише торік. Двоматчева зустріч із "Баварією" – нагода закрити гештальт. Водночас потенційний успіх "Арсенала" остаточно ствердить кризу мюнхенців, які програли Суперкубок Німеччини, давно вилетіли з Кубка Німеччини та в найближчі вихідні, найімовірніше, складуть повноваження чемпіона...